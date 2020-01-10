Конец эпохи бедности: курс гривны круто поехал вниз

Гривна еще больше подешевела к евро и доллару, после наблюдавшегося в конце прошлого года укрепления курса.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,79 (на 8 января – 26,49 гривны).

9 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 – 24,12 гривны за доллар.

9 января котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 – 24,00 гривны за доллар.