Авиакатастрофа под Тегераном: Иран привлекает международных эксперт к расследованию

Иран пригласил «Boeing» к расследованию катастрофы самолета МАУ. Кроме того, присоединится к расследованию приглашают экспертов из всех стран граждане которых погибли в авиакатастрофе.

В Иране заявили, что ведут расследование катастрофы украинского самолета над Тегераном в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации и пригласили к расследованию компанию «Boeing», сообщило иранское государственное информационное агентство «IRNA» со ссылкой на заявление спикера МИД Ирана Аббаса Мусави

Мусави заявил, что Украина как владелец самолета и компания «Boeing» как ее производитель были приглашены для участия в расследовании.

Он добавил, что Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, граждане которых погибли результате аварии.

Иран также призвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо и правительства других стран прислать своих специалистов для участия в расследовании.

Как пишет агентство «Bloomberg», в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины могут совместно расшифровывать черные ящики.

Стороны совместно будут вести расследование и извлекать данные из бортовых самописцев. Ход расследование будут контролировать судебные власти Ирана.

Отмечается, что в пятницу специалисты попробуют осмотреть черные ящики, чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию. При этом, в Иране не хотят, чтобы бортовые ящики вывозили за пределы страны для проведения расследования. С изучением черных ящиков также могут помочь три иранские авиакомпании.

Агентство «Reuters» со ссылкой на иранских чиновников пишет, что расследование авиакатастрофы может занять от одного до двух лет. Источник также заявил, что Иран предпочел бы самостоятельно расшифровать черные ящики и при необходимости отправлял данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку с этими странами заключено соглашение.

Отметим, что агентство назвало сообщения о сбитии самолета МАУ иранскими ракетами «подозрительной пропагандой, распространяемой западными источниками».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский «Боинг» сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).