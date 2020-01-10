Bellingcat подтвердила подлинность видео поражения самолета ракетой под Тегераном

Появилось видео с ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном. «Bellingcat» предоставила доказательства подлинности видео.

В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран – Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек. Оно опубликовано в Twitter американского ресурса «BNO News».

Указывается также, что это видео было проверено «New York Times», который говорил с человеком, который снял его.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020

Международная экспертно-журналистская группа «Bellingcat» предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Соответствующее сообщение опубликовано на странице «Bellingcat» в Facebook.

«Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752», – говорится в сообщении.

Результат анализ геоданных объектов запечатленных на видео. Результат анализ геоданных объектов запечатленных на видео. Результат анализ геоданных объектов запечатленных на видео. Пред 1 из 3 След

«Измеряя время, которой понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)», – отмечают в сообщении.

Самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран – Киев был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса «земля-воздух», передает американский телеканал «CNN» со ссылкой на источник в разведке.

По его словам, официальные лица США считают, что Иран сбил самолет непреднамеренно. После инцидента американские аналитики обнаружили данные, указывающие на попадание ракеты в борт, но для проверки понадобилось время.

Версию о случайном попадании зенитной ракеты ранее высказывали несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп, сообщает телеканал «СNN», ссылаясь на ответ президента США журналистам во время мероприятия в Белом доме.

По его словам, «кто-то мог ошибиться с другой стороны».

«Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на другой стороне… не нашей стороне. Это не имеет к нам никакого отношения», – заявил президент США.

Он отметил, что самолет летел в «довольно суровом районе».

«Некоторые люди говорят, что это было механически. Лично я не думаю, что это даже вопрос», – добавил он, подчеркнув, что не знает, могло ли иметь место случайное попадание в борт.

Американский президент также отметил, что иранцы по какой-то причине не захотели передавать черные ящики.

«Были переговоры о передаче их компании Боинг, но если иранцы передадут из Франции или другой какой-то стране, это тоже будет нормально. У меня такое ощущение, что что-то ужасное произошло», – сообщил он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в «Боинг».

Как сообщает «Левый Берег», об этом Трюдо сказал в ходе брифинга, ссылаясь на «ряд источников», включая канадскую разведку.

«Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Причем это было непреднамеренно. Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы», – сказал Трюдо.

We've geolocated footage showing an apparent missile strike on #PS752 to Parand, a suburb west of Tehran. Our article describing our investigative process, and the unanswered questions we're still working on: Geplaatst door Bellingcat op Donderdag 9 januari 2020

Ранее источники «Newsweek» из Пентагона и разведки заявили, что Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали американский телеканал «CNN» и агентство «CBS News».

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности такой версии.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.