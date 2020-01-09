Подозрение российскому провокатору: ФСБ ведет гибридную войну в соцсетях

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности одному из активных кремлевских провокаторов гражданину Российской Федерации Сергею Жуку, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«По заданию российских спецслужб Жук создал и администрировал ряд псевдорадикальних и псевдонационалистических сообществ в популярных соцсетях и мессенджерах. В частности такие группы как «Украинские национал – патриоты», «Верховная Рада 9-го созыва», «Правда о АТО и о майдане», где под видом патриотических сил размещал провокационные и манипулятивные материалы», – говорится в сообщении.

Сейчас СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу, которая подтверждает причастность спецслужб России к деятельности этих сообществ. Кроме того, после обращения Службы в администрации нескольких соцсетей, деятельность этих антиукраинских групп была прекращена.

ФСБ під українськими акаунтами веде гібридну війну в соцмережахОдному із активних кремлівських провокаторів… Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 9 januari 2020

Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове заказное убийство спецслужбами России бывшего боевого командира разведподразделения батальона ВСУ.