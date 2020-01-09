Без оглядки на жертвы: СБУ предотвратила заказное убийство военного разведчика

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове заказное убийство спецслужбами России бывшего боевого командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Так Кремль планировал отомстить военному за проведение ряда успешных операций. Среди заслуг украинского разведчика в том числе и уничтожение группы офицеров Вооруженных сил страны-агрессора, один из которых носил звание «Героя России», – говорится в сообщении.

Для совершения преступления спецслужбы РФ привлекли харьковчанина, бывшего военнослужащего Нацгвардии. Задачу он получил во время личной встречи с кураторами в России.

«За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение. Кстати, и уволен со службы нацгвардеец был за злоупотребление служебным положением», – отмечается в сообщении.

Убийство путем подрыва планировали в многоквартирном жилом доме, что привело бы к многочисленным человеческим жертвам. Мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала.

РФ не гребує жертвами серед мирного населення заради помсти українським героямКонтррозвідка СБУ попередила у Харкові замовне вбивство спецслужбами РФ колишнього бойового командира розвідпідрозділу батальйону ЗСУ.Так Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання "Героя Росії".Для виконання злочину спецслужби РФ залучили харків’янина, ексвійськового Нацгвардії. Завдання він отримав під час особистої зустрічі з кураторами в Росії.За вбивство колишнього командира виконавцю була обіцяна грошова винагорода. До речі, і звільнений зі служби нацгвардієць був за зловживання службовим становищем.Вбивство через підрив планували здійснити у багатоквартирному житловому будинку, що призвело б до чисельних людських жертв. Потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та приводилася у дію за допомогою радіосигналу.СБУ затримала підривника у під`їзді будинку під час підготовки до злочину. Вибуховий пристрій був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей.«СБУ бореться із загрозами у зародку, а не ліквідує наслідки. Наші дії підтверджують це. Контррозвідувальна діяльність, протидія тероризму, захист національної безпеки – ті пріоритети, на які орієнтується сьогодні українська спецслужба», – зазначив Іван Баканов, коментуючи успішну спецоперацію. Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 9 januari 2020

СБУ задержала подрывника в подъезде дома во время подготовки к преступлению. Взрывное устройство было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

«СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности – те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба », – отметил Иван Баканов, комментируя успешную спецоперацию.