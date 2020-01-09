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В “Нафтогаз” опровергли ведение переговоров с Россией о поставках газа

Витренко заявил, что «Нафтогаз» не ведет переговоров с Россией о прямых поставках газа. По его словам, нет никаких новых договоренностей.

«Нафтогаз» не ведет переговоров с Россией относительно прямых поставок газа. Также нет никаких новых контрактов и новых договоренностей, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, говорится в Twitter компании.

Он также пояснил, что в будущем ожидается, что украинской газотранспортной системой (ГТС) будет пользоваться не только «Газпром».

«Мы ожидаем, что дополнительные мощности будут забронированы другими пользователями. Наша задача на будущее – сделать так, чтобы не только «Газпром» пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности», – отметил Витренко.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с «Газпромом» заключен по принципу «качай или плати».

Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского «Газпрома» оплату за транзит газа по территории Украины.

Источник POLITua

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