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СНБО не исключает версию, что самолет под Тегеран был сбит ракетой

СНБО рассматривает версию поражения украинского «Боинга» зенитной ракетой российского ЗРК «Тор». Данилов назвал основные версии падения самолета.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в состав комиссии по расследованию крушению самолета МАУ в Тегеране включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малазийский «Боинг» в 2014 году. Он рассказал об этом в комментарии изданию «Цензор.Нет».

«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств», – заявил Данилов.

Также сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

– поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор» так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

– столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

– разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

– взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов отметил, что комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете.

«Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», – подчеркнул секретарь СНБО.

Также продолжаются переговоры с иранской стороной по поводу участия в расшифровке «черных ящиков» самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени в среду, 8 января 2020 года, после взлета из аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших – граждане Канады и Ирана.

Источник Цензор.НЕТ

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