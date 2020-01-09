СНБО не исключает версию, что самолет под Тегеран был сбит ракетой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в состав комиссии по расследованию крушению самолета МАУ в Тегеране включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малазийский «Боинг» в 2014 году. Он рассказал об этом в комментарии изданию «Цензор.Нет».

«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств», – заявил Данилов.

Также сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

– поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор» так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

– столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

– разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

– взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов отметил, что комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете.

«Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», – подчеркнул секретарь СНБО.

Также продолжаются переговоры с иранской стороной по поводу участия в расшифровке «черных ящиков» самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени в среду, 8 января 2020 года, после взлета из аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших – граждане Канады и Ирана.