В Киеве пойман сбежавший из России «вор в законе»

В Киеве задержали российского «вора в законе» по кличке «Камо Московский». Мужчина незаконно проник в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за свой статус в России.

В Киеве задержали незаконно проникшего в Украину 57-летнего уроженца Грузии и гражданина Российской Федерации Камо Егиазарова – «вора в законе» по кличке «Камо Московский», сообщил пресс-центр Нацполиции Киева.

Мужчина проник в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за статус «вора в законе» на территории РФ и установить контроль над местными преступными группами.

Указанный гражданин был коронован в 1983 году в Тбилиси. «Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем, провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года», – сказано в информации.

Чтобы не допустить реализации преступных планов «вора в законе», правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции 5 декабря задержали его.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда «вора в законе» на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

«Решается вопрос о его принудительного выдворения с запретом въезда в Украину сроком на пять лет», – отметили в полиции.

Напомним, 6 декабря в Киевской области задержали гражданина Грузии «вора в законе» Гегу Озургетского, который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины. В 2018 году его депортировали с запретом въезда на территорию Украины. Его также поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.