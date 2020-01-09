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Обмена пленными: Россия меняет заложников на уголовников

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Украина в рамках обмена отдала 15 обычных уголовников. В некоторых случаях связь с терроризмом и сепаратизмом вообще не прослеживается.

«Слідство.Інфо» опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена прошедшего 29 декабря на линии разграничения с ОРДЛО, сообщает издание, со ссылкой на список обменна полученный из своих источников.

Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, «Слідство.Інфо» обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

Список уголовников выданных Украиной России в ходе обмена.
ФИО За что осужден
1. Сергей Шилин убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР»
2. Максим Мысяк обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого
3. Денис Шатунов заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка
4. Всеволод Подольский стрельба в метрополитене Киева
5. Виктор Немченко серийный преступник с 20-летним тюремным стажем
6. Михаил Титов убийство жителя Волновахи с целью ограбления
7. Александр Хаверь разбой
8. Николай Тоцин убийство хозяйки, у которой арендовал комнату
9. Владимир Конончук серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы
10 Андрей Дрозд убийство военного в Харькове
11. Геннадий Ольшанский убийство соседа в пьяной драке
12. Сергей Комраз попытка провезти наркотики через границу с Россией
13. Эдуард Жовтый серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием
14. Андрей Присяжный кража телефонных кабелей «Укртелекома»
15. Артур Морозов серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор

 

Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.

Источник Слідство.Інфо

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