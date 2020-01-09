Обмена пленными: Россия меняет заложников на уголовников

Украина в рамках обмена отдала 15 обычных уголовников. В некоторых случаях связь с терроризмом и сепаратизмом вообще не прослеживается.

«Слідство.Інфо» опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена прошедшего 29 декабря на линии разграничения с ОРДЛО, сообщает издание, со ссылкой на список обменна полученный из своих источников.

Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, «Слідство.Інфо» обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

Список уголовников выданных Украиной России в ходе обмена. № ФИО За что осужден 1. Сергей Шилин убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР» 2. Максим Мысяк обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого 3. Денис Шатунов заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка 4. Всеволод Подольский стрельба в метрополитене Киева 5. Виктор Немченко серийный преступник с 20-летним тюремным стажем 6. Михаил Титов убийство жителя Волновахи с целью ограбления 7. Александр Хаверь разбой 8. Николай Тоцин убийство хозяйки, у которой арендовал комнату 9. Владимир Конончук серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы 10 Андрей Дрозд убийство военного в Харькове 11. Геннадий Ольшанский убийство соседа в пьяной драке 12. Сергей Комраз попытка провезти наркотики через границу с Россией 13. Эдуард Жовтый серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием 14. Андрей Присяжный кража телефонных кабелей «Укртелекома» 15. Артур Морозов серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор

Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.