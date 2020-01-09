Обмен пленными: Россия меняет заложников на уголовников
Украина в рамках обмена отдала 15 обычных уголовников. В некоторых случаях связь с терроризмом и сепаратизмом вообще не прослеживается.
«Слідство.Інфо» опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена прошедшего 29 декабря на линии разграничения с ОРДЛО, сообщает издание, со ссылкой на список обменна полученный из своих источников.
Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, «Слідство.Інфо» обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.
|Список уголовников выданных Украиной России в ходе обмена.
|№
|ФИО
|За что осужден
|1.
|Сергей Шилин
|убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР»
|2.
|Максим Мысяк
|обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого
|3.
|Денис Шатунов
|заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка
|4.
|Всеволод Подольский
|стрельба в метрополитене Киева
|5.
|Виктор Немченко
|серийный преступник с 20-летним тюремным стажем
|6.
|Михаил Титов
|убийство жителя Волновахи с целью ограбления
|7.
|Александр Хаверь
|разбой
|8.
|Николай Тоцин
|убийство хозяйки, у которой арендовал комнату
|9.
|Владимир Конончук
|серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы
|10
|Андрей Дрозд
|убийство военного в Харькове
|11.
|Геннадий Ольшанский
|убийство соседа в пьяной драке
|12.
|Сергей Комраз
|попытка провезти наркотики через границу с Россией
|13.
|Эдуард Жовтый
|серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием
|14.
|Андрей Присяжный
|кража телефонных кабелей «Укртелекома»
|15.
|Артур Морозов
|серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор
Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.