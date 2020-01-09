Катастрофа украинского самолета: в Иране заявили об утрате черных ящиков

Иранские следователи заявили, что часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна. Комиссия обнародовала первые результаты расследования.
Организация гражданской авиации Ирана заявила, что часть записей черных ящиков разбившегося самолета «Международных авиалиний Украины» утеряна, говорится в заявлении Организации, передает «Deutsche Welle».
Следователи сообщили, что оба черных ящика были найдены, но они получили повреждения, поэтому часть записей утеряна. Ранее в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут черные ящики американской компании «Boeing».
Также следователи сообщили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, хотя не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи. Отмечается, что эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.
Также сообщается, что «Boeing-737» загорелся в воздухе, а после падения произошел «мощный взрыв» – вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.
Напомним, самолет «Boeing-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.
Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.
На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.
Ночью 9 января в Иран прибыли украинские спасатели и следователи для совместного расследования катастрофы, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Отмечается, что 9 января в 3:30 самолет Ил-76 ВСУ экспертной и поисково-спасательной группами на борту совершил посадку в аэропорту Тегерана.
Как уточнили в Министерстве внутренних дел, в составе делегации – 45 специалистов: 15 спасателей, четыре следователя и трое экспертов МВД.