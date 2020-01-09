Катастрофа украинского самолета: в Иране заявили об утрате черных ящиков

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что часть записей черных ящиков разбившегося самолета «Международных авиалиний Украины» утеряна, говорится в заявлении Организации, передает «Deutsche Welle».

Следователи сообщили, что оба черных ящика были найдены, но они получили повреждения, поэтому часть записей утеряна. Ранее в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут черные ящики американской компании «Boeing».

Также следователи сообщили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, хотя не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи. Отмечается, что эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Также сообщается, что «Boeing-737» загорелся в воздухе, а после падения произошел «мощный взрыв» – вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Напомним, самолет «Boeing-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Ночью 9 января в Иран прибыли украинские спасатели и следователи для совместного расследования катастрофы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Украинские спасатели на пути в Иран. Украинские спасатели на пути в Иран. Пред 1 из 2 След

Отмечается, что 9 января в 3:30 самолет Ил-76 ВСУ экспертной и поисково-спасательной группами на борту совершил посадку в аэропорту Тегерана.

Как уточнили в Министерстве внутренних дел, в составе делегации – 45 специалистов: 15 спасателей, четыре следователя и трое экспертов МВД.