Ложь вместо траура: Зеленский вернулся в Киев спустя почти сутки после катастрофы в Иране

Президент Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после случившейся в Иране авиакатастрофы.
Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Жуляны» в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где проходит совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране, сообщают журналисты «Радио Свобода» работающие в проекте «Схемы: коррупция в деталях» на странице в Facebook.
Съемочная группа «Схем» зафиксировала «Mercedes-Benz Vito», который подъехал к борту чартерного самолета после чего уехал на Банковую.
Через 15 минут авто въехало на территорию Офиса. После чего на этаже, где находится кабинет Зеленского, включили свет.
Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») разбился в Иране 8 января.
Все, кто был на борту самолета, погибли.
В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 «Украинская международных авиалиний» потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.