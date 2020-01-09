Ложь вместо траура: Зеленский вернулся в Киев спустя почти сутки после катастрофы в Иране

Президент Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после случившейся в Иране авиакатастрофы.

Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Жуляны» в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где проходит совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране, сообщают журналисты «Радио Свобода» работающие в проекте «Схемы: коррупция в деталях» на странице в Facebook.

Съемочная группа «Схем» зафиксировала «Mercedes-Benz Vito», который подъехал к борту чартерного самолета после чего уехал на Банковую.

Через 15 минут авто въехало на территорию Офиса. После чего на этаже, где находится кабинет Зеленского, включили свет.

Фото опубликованные журналистами «Схем». Фото опубликованные журналистами «Схем». Фото опубликованные журналистами «Схем». Фото опубликованные журналистами «Схем». Фото опубликованные журналистами «Схем». Фото опубликованные журналистами «Схем». Фото опубликованные журналистами «Схем». Пред 1 из 7 След

Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») разбился в Иране 8 января.

Все, кто был на борту самолета, погибли.

В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 «Украинская международных авиалиний» потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.

Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.