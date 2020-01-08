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Боевики не пускают на оккупированный Донбасс наблюдателей ОБСЕ

Боевики снова отказали миссии ОБСЕ во въезде в ОРДЛО.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об ограничениях передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны боевиков на Донбассе, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

«В ежедневном отчете от 7 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхнеширокинское (бывший Октябрь) и Новая Марьевка», – говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркивают, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижения или подготовку войск.

«Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию деятельности СММ ОБСЕ», – указано в сообщении.

#ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army #Joint_Forces_OperationУкраїнська сторона спільного центру з контролю та…

Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Woensdag 8 januari 2020

3 января боевики на Донбассе очередной раз ограничивали возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые не контролируются правительством Украины.

Источник Пресс-служба Штаба ООС

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