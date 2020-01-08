Крушение украинского самолета: расследованию помешает конфликт Ирана и США

Напряжение в отношениях между США и Ираном станет препятствием для расследования обстоятельств крушения самолета Boeing украинской авиакомпании МАУ близ Тегерана, говорится в материале информагентства «Bloomberg».

Трагедия с украинским самолетом произошла в тяжелые времена как для Ирана, так и для компании Boeing. Иран обстрелял американскую авиабазу на территории Ирака более чем десятком ракет. Таким образом он решил отомстить за убийство генерала Кассема Солеймани, которое произошло на прошлой неделе.

Перед катастрофой украинского самолета авиационные регуляторы США выпустили ограничения, запрещающие гражданские рейсы над Ираном и Ираком.

По международным законам Иран должен возглавить любое расследование, поскольку авария произошла на его территории. Но у него может не хватить для этого технических возможностей и экспертов. Например, записи бортовых самописцев нужно загрузить в специальной лаборатории, которых в мире не так и много.

Международные правила расследования авиакатастроф позволяют стране, которая произвела самолет, участвовать в процессе. Таким образом непосредственные компании-производители могут обеспечить техническую экспертизу.

Но нынешняя политическая напряженность между Ираном и США, скорее всего, осложнит участие США, американского Национального совета по безопасности транспорта и Boeing.

«Мы знаем о сообщениях иранских СМИ и собираем информацию», – сказал пресс-секретарь Boeing Гордон Джондрой.

Тем временем, Boeing до сих пор пытается справиться с последствиями катастроф, которые произошли в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии прошлого марта. Эти аварии, которые отобрали жизни 350 человек, произошли с самолетами 737 Max. Лайнеры этой модели сняты с авиарейсов по всему миру уже 10 месяцев. 737-800 и 737 Max – это варианты Boeing 737. Но 737-800 не снимали с рейсов. Компания Boeing до сих пор пытается искоренить недостатки, выявленные в системе контроля полетом модели 737 Max. У 737-800 такой системы нет.

В то же время, глава правительства Ирака Адиля Абдул-Махди видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны», говорится в публикации «Al Arabiya».

Комментируя ситуацию в Иране, Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Премьер-министр Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта придерживаться международных соглашений.

По данным CNN, удары по американским объектам в иракских провинциях Анбар и Эрбиль были нанесены около 2:00 ночи по местному времени. Абдул-Махди сообщили, что удары будут вот-вот нанесены или уже наносятся, однако конкретные цели Тегеран не раскрыл.