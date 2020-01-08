Украина рассчитывает на возобновление военной помощи от Германии

Пристайко заявил, что президент Зеленский рассчитывает на получение военной помощи от Германии. Дипломат отметил, что если «просто проанализировать, куда Германия экспортирует оружие» возникает вопрос: «Почему не нам?».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии. Он сделал такое заявление в интервью газете «Bild», опубликованном пресс-службы МИД Украины.

«Конечно! Это – не мое личное мнение. Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия – один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам. Однако, каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент из неочевидных, вероятно политических, мотивов. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы – может и неидеальная, но вполне демократическая страна, которая вынуждена защищаться. Нельзя это не учитывать», – подчеркнул Пристайко.

Министр также отметил, что единственным залогом нашего выживания для Украины является зарубежная поддержка, международное давление и международные санкции.

«Я – министр иностранных дел, а он – президент, должен заботиться о всей Украине. Откровенно говоря, вопросы войны на востоке Украины не совсем портфолио для дипломатии. В то же время, поскольку единственным залогом нашего выживания является зарубежная поддержка, международное давление и международные санкции, то как министр иностранных дел, я глубоко вовлечен в этот процесс. Я знаю наших друзей и знаю наших врагов в мире, а, следовательно, стараюсь, соответственно, давать президенту оптимальные советы. Я показываю ему пути, которые, по моему мнению, помогут выйти из кризиса», – добавил Пристайко.

В конце декабря прошлого года Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в военной помощи, но выразил надежду, что Берлин пересмотрит это решение.

Ранее Германия выделила 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины. В мае Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро.