Крушение украинского самолета под Тегераном: что известно о катастрофе?

Самолет «Боинг-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра, сообщает «Левый Берег».

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, передает IRNA. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

После падения самолет охватил огонь, возгорание не прекратилось и на момент прибытия спасателей.

«Самолет в огне, но мы послали экипажи… и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», – сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

В то же время на иранском телевидении передали, что на борту никто не выжил.

Позднее в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что весь экипаж и пассажиры погибли.

«По предварительной информации представителя авиакомпании МАУ, 8.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение и упал неподалеку аэрпорта. По информации, которая уточняется, пассажиры этого рейса и экипаж погибли. В Департаменте консульской службы создали оперативную кризисную группа, телефон горячей линии – 238 17 77», – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на месте трагедии работает украинский консул. Количество граждан Украины на борту уточняется, всего, по предварительным данным, в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В пресс-службе СНБО уточнили, что регистрацию на рейс прошли 168, а не 167 пассажиров. Также на борту было 9 членов экипажа.

Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев, он поручил СНБО создать оперативный штаб для расследования трагедии.

Владимир Зеленский сообщил, что в Тегеран отправят борт по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших, ожидается соглашение на вылет иранской стороны.

«Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений», – призвал он.

В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы – авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер.

«По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины».

По данным Flight Radar, самолет пропал с радаров в районе города Паранд неподалеку Тегерана.

В МАУ сообщили о прекращении рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также в компании сообщили, что последний техосмотр самолет прошел 6 января.

«Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине», – добавили в МАУ.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока известно о 168 людях на борту. Это: 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Представители МАУ дали брифинг в аэропорту «Борисполь»:

▪ экипаж был одним из самых опытных в авиакомпании и, учитывая сложность аэропорта в Тегеране, был усилен дополнительным пилотом. У командира – 11,6 тыс. часов налета, у второго пилота – 7,7 тыс. часов налета, у пилота-инструктора – 12 тыс. часов налета. Вероятность, что они могли допустить ошибку – минимальна;

▪ самолет был выпущен в 2016 году и исправен. Последнюю техническую проверку воздушное судно прошло 6 января, нареканий со стороны пилотов не было;

▪ создана комиссия по расследованию причин крушения.

На разбившемся самолете было 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Это оперативная информация, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

Авиакомпания МАУ, самолет которой разбился в Иране, опубликовала имена погибших членов экипажа рейса PS752. Список появился на официальном сайте компании.

На борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Помимо них, погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Также погибли два пассажира-гражданина Украины.

Напомним, среди пассажиров было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Иран не будет отдавать черный ящик потерпевшего крушения самолета авиакомпании МАУ представителям американской компании Boeing, которая его произвела.

Об этом, ссылаясь на слова главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде, пишет «Reuters».

По словам Абедзаде, Иран пока решает, кому именно из стран отдать для анализа найденный черный ящик.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонній разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

Он сообщил, что Украина и Иран будут координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета.

«Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом… Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране», – написал Пристайко.

Нацлидер России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном», – говорится в сообщении.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», – отмечают в сообщении.

Путин также направил телеграмму президенту Исламской республики Иран Хасану Рухани, ему он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран, а также заверил, что «в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества».

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна, сообщает пресс-служба ведомства.

«Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев», – говорится в сообщении.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы.

«Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)», – подчеркивают в сообщении.

Компания МАУ, так же сообщила, что будет проведено тщательное расследование катастрофы с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.