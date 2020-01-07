Клеймо “русского мира”: российской блогерше запретили въезд в Украину из-за Крыма

Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину. 6 января она пересекла границу через железнодорожный пункт пропуска.

Госпогранслужба Украины запретит въезд российской блогерше и экс-журналистке пропагандистского канала «Россия» Александре Митрошиной, которая незаконно посещала Крым, сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

До этого у нее не было запрета на посещение Украины.

«Границу вчера она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную территорию Крыма», – уточнили в министерстве.

Однако после конфликта, который 6 января произошел в Киеве, пограничники объявят ей о запрете.

Крим – це окупована частина України! Окупант – Росія!Це ті істини, які ніхто не заперечує і не ставить під сумнів, аж… Geplaatst door МВС України op Dinsdag 7 januari 2020

Напомним, в Киеве произошло столкновение из-за выступления российской блогерши Александры Митрошиной.

На ее выступление пришли члены организации «Відсіч» и спросили у девушки, почему она незаконно посещала Крым. Между активистами и посетителями лекции Митрошиной завязалась ссора, полиция задержала одного из активистов.