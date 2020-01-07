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Бизнес оккупация Украины: российский олигарх намерен купить футбольный клуб

Российский бизнесмен Михаил Фридман планирует купить львовские «Карпаты». Он родом со Львова.

Один из богатейших бизнесменов России Михаил Фридман изучает возможность покупки львовских «Карпат», сообщает фан-сайт львовского клуба.

55-летний Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания «Альфа Джаз Фест», львовского музыкального фестиваля.

Добавим, что Фридман является совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», а входящий в него филиал «Альфа-Банка» без перебоев работает во Львове.

При этом, сам бизнесмен не против укрепить связь с родным городом.

Источники в окружении Фридмана сообщают, что он хочет выкупить доли в ФК «Карпаты», принадлежащие как Петру Дыминскому, так и Игорю Коломойскому.

На зимние каникулы «Карпаты» ушли, замыкая турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги.

Источник POLITua

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