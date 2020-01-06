“Сочувствую МИД”: Елисеев указал на важные детали поездки Зеленского в Оман

В то время, как канцлер Меркель поехала с визитом в Россию, президент Зеленский отдыхает в Омане, вместо того, чтобы скоординировать действия в рамках «нормандского формата» из-за срыва процесса прекращения огня на Донбассе.

«Новогодние каникулы» президента Украины Владимира Зеленского в Омане вызывают ряд вопросов, как к самому президенту, так и к министерству иностранных дел. Обстоятельства поездки разбирает в своем аккаунте в Twitter экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко, украинский дипломат Константин Елисеев.

Особые вопросы вызывает информация о встрече Зеленского с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Елисеев дает свою оценку этого визита Зеленского в Оман.

«Встречи президента в Омане – дымовая завеса. Почему не принимают участие члены правительства, глава МИД, где представители украинского бизнеса? Это первый визит в 2020 году! Вот наши амбиции! Мне стыдно, что украинскуюдипломатию сделали «придворной», вместо государственной. Сочувствую МИД», – пишет Елисеев.

https://t.co/sq9YiAYMWC Зустрічі президента в Омані – димова завіса. Чому не беруть участь члени уряду, глава МЗС, де представники укр бізнесу? Це перший візит в 2020 році! Ось наші амбіції! Мені соромно, що укр дипломатію зробили «придворною», замість державної. Співчуваю МЗС. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 6, 2020

Вместе с тем украинский дипломат отмечает, что фактический срыв процесса мирного урегулирования на Донбассе не вызвал никакой реакции лично президента и его офиса. Украина не воспользовалась возможностью поставить острые вопросы перед нацлидером России Владимиром Путиным используя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию.

«Мы едем в Оман, а Меркель – с визитом в РФ. Вот и вся разница в подходах и амбициях новой украинской власти. Хотя бы на примере Меркель надо учиться. Следует немедленно обеспечить контакт Зеленского с Канцлером. Где обещанный режим прекращения огня на Донбассе?», – особо подчеркнул.

https://t.co/3oaeRBNLdM Ми їдемо до Оману, а Меркель – з візитом до РФ. Ось і вся різниця в підходах і амбіціях нової укр влади. Хоча б на прикладі Меркель треба вчитися. Слід негайно забезпечити контакт Зеленського з Канцлером. Де обіцяний режим припинення вогня на Донбасі? — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 6, 2020

Напомним, что народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» готовят запрос в Офис президента по вопросы визита Зеленского в Оман.