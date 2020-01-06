«Казус Dr. Alban»: действия Зеленского поставили под угрозу процесс деоккупации Крыма

«Казус Dr. Alban» нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма. У Порошенко обратились к правоохранителям за разъяснением.

В партии «Европейская солидарность» считают, что «Казус Dr. Alban» нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской аннексии и призывают правоохранителей дать ответ, кто дал разрешение на въезд певцу, который ездил в Крым в нарушение украинского законодательства, говорится в заявлении на сайте политсилы.

«Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свое новогоднее поздравление «#какаяразница». Очевидно, что он не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr.Alban в «95-м квартале» могут иметь негативные последствия для политики непризнания аннексии Крыма со стороны России», – говорится в сообщении.

«После позорного освобождения «беркутовцев» Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности… Телефонное право» Зеленского в истории с Dr.Alban – это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта пустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти», – подчеркивают в «Евросолидарности».

В политсиле отметили, что новой власти пора понять, что надо защищать не интересы «95-го квартала» или своих друзей и спонсоров, а всей Украины.

«Правоохранительные органы должны как можно быстрее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины», – отмечается в заявлении.

Напомним, в воскресенье разгорелся скандал вокруг визита Dr. Alban в Украину. Шведский певец, которому был запрещен въезд после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу «Вечерний квартал» в Киеве. Певец заявил, что это стало возможным после «вмешательства президента» Зеленского.

Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент не мог повлиять на решение относительно пропуска певца Dr.Alban на территорию страны.