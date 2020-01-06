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«Казус Dr. Alban»: действия Зеленского поставили под угрозу процесс деоккупации Крыма

«Казус Dr. Alban» нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма. У Порошенко обратились к правоохранителям за разъяснением.

В партии «Европейская солидарность» считают, что «Казус Dr. Alban» нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской аннексии и призывают правоохранителей дать ответ, кто дал разрешение на въезд певцу, который ездил в Крым в нарушение украинского законодательства, говорится в заявлении на сайте политсилы.

«Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свое новогоднее поздравление «#какаяразница». Очевидно, что он не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr.Alban в «95-м квартале» могут иметь негативные последствия для политики непризнания аннексии Крыма со стороны России», – говорится в сообщении.

«После позорного освобождения «беркутовцев» Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности… Телефонное право» Зеленского в истории с Dr.Alban – это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта пустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти», – подчеркивают в «Евросолидарности».

В политсиле отметили, что новой власти пора понять, что надо защищать не интересы «95-го квартала» или своих друзей и спонсоров, а всей Украины.

«Правоохранительные органы должны как можно быстрее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины», – отмечается в заявлении.

Напомним, в воскресенье разгорелся скандал вокруг визита Dr. Alban в Украину. Шведский певец, которому был запрещен въезд после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу «Вечерний квартал» в Киеве. Певец заявил, что это стало возможным после «вмешательства президента» Зеленского.

Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент не мог повлиять на решение относительно пропуска певца Dr.Alban на территорию страны.

Источник Европейская Солидарность

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