США поздравили ПЦУ с первой годовщиной обретения автокефалии

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, говорится в заявлении посольства США в Украине опубликованном в Twitter.

«Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства», – говорится в сообщении.

We congratulate the Orthodox Church of Ukraine on the one year anniversary of the Tomos of Autocephaly being granted by Ecumenical Patriarch Bartholomew. We reiterate our support for Ukrainians’ ability to worship as they choose, free from external interference. (AP Photo) pic.twitter.com/OzoEWjxyCB

