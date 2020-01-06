Новости

США поздравили ПЦУ с первой годовщиной обретения автокефалии

Момент подписания томоса.

США поздравили ПЦУ с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии. В сообщении «еще раз подчеркивают крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства».

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, говорится в заявлении посольства США в Украине опубликованном в Twitter.

«Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства», – говорится в сообщении.

Напомним, поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Источник Пресс-служба посольства США в Украине

Тоже интересно
Новости

В посольстве США заверили в продолжение политики поддержки Украины

Новости

Визит госсекретаря США Помпео был отложен

Новости

Отставка Тейлора: временно поверенный по делам США прощается с Украиной

Новости

Трамп давно планировал заморозить военную помощь США для Украины, – The New York…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В посольстве США заверили в продолжение политики поддержки Украины

Визит госсекретаря США Помпео был отложен

Отставка Тейлора: временно поверенный по делам США прощается с Украиной

1 из 312