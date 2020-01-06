«Мальдивы» Зеленского: нардепы заинтересовались обстоятельствами отдыха в Омане

У Порошенко готовят запросы по поводу поездки Зеленского в Оман.

Политическая партия «Европейская солидарность» готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман, сообщила на своей странице в Facebook нардеп от партии «ЕC» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Готовим запрос от «Европейская солидарность» на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать…», – пишет Климпуш-Цинцадзе.

Ні хвилини спокою..Допоки ми своїм коштом поїхали на Гуцульщину на Різдво, Президент своїм коштом полетів розбудовувати… Geplaatst door Ivanna Klympush-Tsintsadze op Zondag 5 januari 2020

Напомним, что в воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.

Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.

По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана – города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.