Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус»

Премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм получила лента «1917», среди комедий и мюзиклов победил фильм «Однажды в Голливуде», а среди мини-сериалов – «Чернобыль», сообщает агентство «Variety».

Вручение премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус» состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. 77-е награждение прошло на территории отеля «Беверли Хилтон», а провел церемонию Рики Джервэйс.

В отличие от «Оскара», «Золотой глобус» выбирает не один лучший фильм, а два: один драматический и одну комедию или мюзикл.

В этом году в номинации «лучший драматический фильм» победителем стала лента «1917» Сэма Мендеса. Она обошла, в частности, «Ирландца» Мартина Скорсезе и «Джокера» Тодда Филлипса. Кроме того, за «1917» Мендес также удостоился звания «лучший режиссер».

Среди комедий и мюзиклов 2019 лучшим назвали «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Он обошел «Ножи наголо», «Рокетмена», «Кролика Джоджо» и «Меня зовут Долемайт». Тарантино также получил статуэтку за победу в номинации «лучший сценарий».

Южнокорейская лента «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Мистер Линк: Потерянное звено эволюции» победил как лучший анимационный фильм. Эта лента студии Laika обошла сразу трех конкурентов от Disney – «Холодное сердце 2», «Историю игрушек 4» и «Короля Льва», а также «Как приручить дракона 3» от Universal.

Лучшим комедийным сериалом стал «Флибег» Фиби Уоллер-Бридж.

Лучшим драматическим сериалом HFPA признала проект канала HBO «Наследники». Работа режиссера Марка Майлод соревновалась с «Короной» режиссера Бенджамина Карона, «Утреннее шоу» режиссера Мими Ледер, «Большой маленькой ложью» Жана-Марка Валле и «Убивая Еве» (Killing Eve) Дэймона Томаса.

«Чернобыль» от HBO стал фаворитом в категории «Лучший телефильм или мини-сериал». Он обошел «Самый громкий голос» (Showtime) и «Уловка-22» (Hulu).

Лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в «Джокере». А лучшим актером в жанре комедии или мюзикла стал Терон Эджертон из «Рокетмена».

Лучшей актрисой в драматическом фильме стала Рене Зеллвегер, которые сыграла главную роль в мюзикле «Джуди» режиссера Руперта Гулда. А лучшей актрисой в комедии или мюзикле стала Аквафина из «Прощания»

Награду за лучшую музыку в фильме получила Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)

А лучшей песней стала «Love Me Again» из «Рокетмена».