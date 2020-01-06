Протесты на Херсонщине: генпрокурор берет под личный контроль расследование убийства в Каховске

Рябошапка определил прокуроров для расследования убийства в Каховске.

Офис генпрокурора Руслана Рябошапки сформировал группу прокуроров, которая будет координировать расследование убийства жителя Каховска в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен полицейский, пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«5 января генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховска с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года», – говорится в сообщении.

«Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц», – подчеркивают в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что 1 января около 6 часов утра в Каховске в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента – местного жителя Владимира Чебукина, тот умер.

По информации местных жителей, к убийству может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек.

По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.

В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству.

В деле назначили ряд экспертиз, в том числе повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа.

В Каховске прошли в выходные акции протеста против попыток Нацполиции скрыть улики убийства.