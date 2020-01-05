Зеленский и Порошенко отправились отдыхать в теплые страны

Президент Украины Зеленский отдыхает в Омане, а экс-президент Порошенко на роскошной яхте в районе Сейшельских островов.

Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана, что уже расценивается общественностью, как персональные «Мальдивы» нынешнего президента, по аналогии со скандально известным отдыхом Петра Порошенко в период его президентства. Офис президента официально подтвердил, что глава государства сейчас в Омане.

Как сообщает пророссийское издание «Страна», глава государства 2 января покинул свою резиденцию «Гута» в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. «Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)».

Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Пред 1 из 4 След

Глава охраны президента Максим Донец лично отправился заранее в страну для подготовки отдыха Зеленского.

Исходя из информации на сайте отеля, самый дешевый номер на одного человека обойдется в 635 долларов за ночь (с завтраком). Для отдыха с семьей нужно заплатить более тысячи долларов. В отеле есть целый спектр услуг – СПА, бассейны и другой досуг.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, глава государства отбыл в страну вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные деньги. «Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину», – подчеркнули в ОПУ.

Место где отдыхает Зеленский. Место где отдыхает Зеленский. Место где отдыхает Зеленский. Место где отдыхает Зеленский. Место где отдыхает Зеленский. Место где отдыхает Зеленский. Пред 1 из 6 След

Вечером 5 января пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Новость об отдыхе украинского президента Владимира Зеленского в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана радостно подхватили российские СМИ.

Так, прокремлевский Telegram-канал Пул N3 написал, что глава Украины отдыхает в одном из самых роскошных отелей в Омане, где стоимость одной ночи доходит до 4000 евро.

Другие росСМИ также расписывают фешенебельность отдыха украинского президента и публикуют фото Зеленского на фоне пальм, проводя параллели с отдыхом экс-президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году.

В свою очередь, украинцы возмущены дорогим отдыхом своего президента во время войны в Украине.

Під час поїздки до Оману Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні… Geplaatst door Офіс Президента України op Zondag 5 januari 2020

Юрист Андрей Портнов сообщил, где сейчас находится бывший президент Петр Порошенко, который вчера не пришел на допрос в Государственное бюро расследований и улетел в Катар. О местоположении фигуранта многочисленных уголовных дел адвокат написал в своем Telegram-канале.

«Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят», – заинтриговал читателей Портнов.

Позже юрист опубликовал новую запись, в которой сообщил, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте «KATINA». Она стоит на якоре вблизи Сейшельских островов, куда экс-президент прибыл после пересадки с рейса Киев – Доха (Катар).

Информация о яхте на которой якобы отдыхает Порошенко. Информация о яхте на которой якобы отдыхает Порошенко. Информация о яхте на которой якобы отдыхает Порошенко. Информация о яхте на которой якобы отдыхает Порошенко. Пред 1 из 4 След

Фешенебельная яхта «KATINA» ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

«Каждый из вас может в режиме онлайн наблюдать за точной широтой и долготой движения яхты, ее точными реквизитами, местами передвижения и остановками. Для этого закачайте в AppStore программу MarineTraffic и введите наименование «KATINA», – написал Портнов.

Отметим, что Порошенко ждали в ГБР 2 января для допроса по поводу подозрения в государственной измене (из-за подписания Минских соглашений в 2014 году). Однако затем допрос перенесли на 24 января. Всего в январе у Порошенко по другим делам в ГБР есть еще три допроса: 9, 16 и 23 числа.