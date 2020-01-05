“Один народ”: стало известно сколько армия России выстрелила из пушек по Украине

Летом 2014 года артиллерия РФ минимум 149 раз обстреляла территорию Украины. Эксперты подчеркивают, что частота, распространенность и масштаб ударов свидетельствуют о прямом акте военных действий России против Украины.

В международной экспертно-журналистской группе «Bellingcat» заявили, что летом 2014 года артиллерийские части вооруженных сил России нанесли, по крайней мере, 149 отдельных артиллерийских ударов по территории Украины, сообщается в опубликованном на сайте группы отчете «Необъявленная война Путина: Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года».

Как определили в «Bellingcat» с помощью спутниковых карт и других находящихся в открытом доступе данных, 137 из этих обстрелов были произведены с позиций на территории России.

По данным журналистов, 408 зон поражения от артиллерийского огня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу, а 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы. Кроме того, эксперты «Bellingcat» установили, что артудары российских вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года, в их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.

Отмечается, что следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях.

«Мы изучили огневые позиции внутри России или в приграничной полосе на территории Украины. Всего мы обнаружили 288 потенциальных огневых позиций на территории России. Еще 17 потенциальных огневых позиций были выявлены на территории Украины поблизости (в пределах 2 километров) от российской границы. Хотя эти огневые позиции не находятся на территории России, мы все же сочли их имеющими отношение к российской армии. Во всех 17 случаях удалось обнаружить следы техники, ведущие к огневой позиции с территории России», – отмечают журналисты.

В «Bellingcat» подчеркнули, что всего, судя по общему количеству наблюдаемых на спутниковых снимках воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины.

Однако, по данным расследователей, недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в их отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки действительного числа атак, поэтому, вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149.

«Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов, рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины», – подчеркнули авторы расследования.