Зеленский настоял на том, чтобы впустили в Украину певца выступавшего в Крыму

Шведского певца Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев после вмешательства Зеленского.

В новогоднем шоу «Вечерний квартал» выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии и имеет запрет на въезд в Украину. О снятии запрета въезда в Украину сообщил сам певец в своем аккаунте в Instagram.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», – написал певец.

Видео выступления Dr. Alban опубликовано на YouTube-канале «Квартала 95».

Dr. Alban выступал в Крыму после аннексии.

Масс-медиа обратились за комментариями в Госпогранслужбу Украины по поводу посещения страны шведским певцом.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.