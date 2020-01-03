Обмен пленными: освобожденным заложникам некуда идти из “Феофании”

Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из «Феофании». Все пациенты нуждаются в социальной и психологической реабилитации.

Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице «Феофания», преимущественно некуда возвращаться после выписки. Заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал об этом на брифинге, который транслировал канал «UATV».

«Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации… Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача – решить эти проблемы. Следующий этап – решить и закрыть его после выписки», – сказал он.

LIVE | Брифінг лікарів "Феофанії" щодо стану здоров’я звільнених з ОРДЛО українців LIVE | Брифінг лікарів "Феофанії" щодо стану здоров’я звільнених з ОРДЛО українців Geplaatst door UATV українською op Donderdag 2 januari 2020

В «Феофанию» после обмена были госпитализированы 64 человека (все, кроме военных). Четыре человека уже выписались, остальные продолжают проходить обследования и лечатся.

Напомним, что 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.