СБУ пресекла деятельность мошенников обманувших украинцев на миллион гривен

СБУ блокировала работу мошенников, которые на продажах в Интернете обманули украинцев на миллион гривен. Они публиковали объявления и продаже товаров и собирали предоплату.

Служба безопасности Украины блокировала группировку мошенников в Полтавской области, которые обманули граждан более чем на миллион гривен, сообщили пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

12 жителей региона размещали в интернете недостоверную информацию о продаже авто, сельхозтехники, мобильных телефонов и бытовых приборов. Об этом

«Покупатели переводили деньги на один из банковских счетов подставных лиц как предоплату, но товары не получали. Противоправная деятельность мошенников принесла убытки на общую сумму более миллион гривен. Во время обысков по местам жительства и в авто организаторов группировки правоохранители нашли банковские карты, технику, оружие и другие вещественные доказательства», – добавили в Службе безопасности Украины.

Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Изъятые при задержание мошенников деньги, печати, оружие и техника. Пред 1 из 8 След

Всех потерпевших попросили обращаться по номерам 0532-51-18-38, 068-858-13-03 или лично по адресу: Полтава, ул.Соборности, 39.

В ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства – спикера Дмитрия Разумкова, главы Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.