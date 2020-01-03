Россия перекрыла поставки нефти в Беларусь

Россия с 1 января прекратила поставки нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), сообщает российский «ТАСС».

ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ подтвердили отсутствие новых контрактов на поставки нефти и прекращение поставок сырья.

«Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января», – сообщил представитель одного из заводов.

Сотрудник еще одного НПЗ отметил, что у них ситуация с 31 декабря не изменилась, новых контрактов все так же нет.

В конце декабря странам не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.