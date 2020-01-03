В «Слуге народа» настаивают на выплате пенсий на Донбассе: «это санкции против России»

В «Слуге народа» заявили о праве пенсионеров на оккупированных территориях на две пенсии. Глава комитета по соцполитике считает выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях еще одним видом санкций против России.

Пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей, передает «Интерфакс-Украина».

Об этом заявила в интервью агентству глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа» Галина Третьякова.

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те «пенсии» и «документы», мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», – заявила Третьякова.

По ее словам, получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и «пенсионных фондов» группировок «ЛНР» и «ДНР» не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

«Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!», – сказала парламентарий.

Глава комитета по соцполитике убеждена, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях – это еще один вид санкций против России.

«Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила», – считает Третьякова.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не видит возможностей для выплаты пенсий на оккупированном Донбассе.