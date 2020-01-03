Обращение Путина: в YouTube отключили счетчики лайков и дизлайков

Российские каналы отключили счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина в YouTube. Также они запретили пользователям оставлять комментарии.

Российские государственные каналы «Россия 24» и «Первый канал» отключили комментарии и скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением нацлидера России Владимира Путина на YouTube, пишет российское издание «Медуза».

Авторизованные пользователи могут поставить лайк или дизлайк под этим видео, но статистика отображаться не будет. По состоянию на 14:30 2 января, видео «Первого канала» посмотрели более 106 000 пользователей, а «Россия 24» – более 2,7 млн.

Отмечается, что новогоднюю речь Путина без возможности комментировать также опубликовал телеканал «НТВ». Однако под ним оставили счетчик лайков и лизлайков. Видео собрало более 600 000 просмотров, 43 000 дизлайков и всего 9800 лайков.

Отключенные лайки, дизлайки и комментарии по роликом на YouTube-канале российского «Первого канала». Отключенные лайки, дизлайки и комментарии по роликом на YouTube-канале российского «Россия 1». Отключенные комментарии, но сохраненные счетчики лайков и дизлайков по роликом на YouTube-канале российского «НТВ». Пред 1 из 3 След

Журналисты «Медузы» добавили, что под опубликованными на YouTube поздравлениями Путина с наступлением 2019 года вначале была возможность оставлять комментарии и лайки, но ее потом отключили.

Напомним, телеканалы «Прямой» и «Пятый» показали новогоднее поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко вместо ролика, записанного нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Теленакал «Эспрессо» показал поздравление Порошенко после обращения главы государства.

«В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда «Европейской солидарности» никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь», – сказал в своем поздравлении Порошенко.

«Что придает оптимизма, это в первую очередь запас оптимизма тех изменений, которые украинцы осуществили в течение пяти лет. Пошатнуть его оказалось не так просто. Во-вторых, миллионы небезразличных идей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку. Она вдохновляет и окрыляет. Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию», – сказал бывший президент.

Выступление Зеленского пошло в эфире уже после боя курантов, точно так же, как в прошлом году поступил телеканал «1+1» Игоря Коломойского.