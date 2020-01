В посольстве США заверили в продолжение политики поддержки Украины

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін

🇺🇦 Наша заступниця глави місії США в Україні, Крістіна Квін, тепер стала Тимчасовою повіреною у справах США. Ось, що вона думає про міцне #ПартнерсвоУкраїнаСША.🇺🇸 Kristina Kvien, our Deputy Chief of Mission, is now serving as the Charge d’Affaires, a.i. of U.S. Embassy Kyiv. Hear her thoughts on the strong #USUkrainePartnership!

