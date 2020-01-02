ФСБ на самоокупаемости: у украинцев вымогают деньги за пересечение границы с Крымом

Как установила Служба безопасности Украины, представители российских спецслужб на административной границе оккупированного Крыма не только заставляют украинских граждан сотрудничать, но и вымогают деньги. Например, сотрудники ФСБ требуют со своих жертв деньги за то, чтобы не создавать им препятствий при пересечении границы, говорится в сообщении СБУ.

«Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ России. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудниках украинских правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

При этом фээсбешник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности.

«В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и прекратить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают», – резюмируют в сообщении.

СБУ продовжує викривати факти залучення українських громадян до конфіденційного співробітництва на користь спецслужб… Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 2 januari 2020

Напомним, что ФСБ привлекает боевиков Донбасса к контрабанде смартфонов в Россию.