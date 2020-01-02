«Квартал 95» выложил новое издевательство над экс-главой НБУ Гонтаревой

«Квартал» выложил в Youtube полную версию «извинения» перед Гонтаревой. «Лысый глупец» Кошевой снова спел об экс-главе Нацбанка.

Студия «Квартал 95» выложила в Youtube полную версию «извинения» перед Валерией Гонтаревой за издевательскую песню о ее сгоревшем доме.

Актер «Квартала» Степан Казанин, представляя выступление, заявил, что предыдущий номер «наделал шороху, прям фурор произвел» и «не оставил равнодушным не только никого в нашей стране, но даже в Лондоне», намекая на нынешнее место жительства Гонтаревой.

После этого на сцену вышел Евгений Кошевой, Александр Пикалов в роли Игоря Коломойского и хор мужчин, загримированных под Коломойского.

«Валерия Алексеевна, простите. Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите», – сказал в начале номера Кошевой.

После этого между ним и Пикаловым-Коломойским состоялся такой разговор:

Кошевой: Обещаем, что больше не будем шутить над чужим горем.

«Коломойский»: А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева – это наше общее горе.

Кошевой: Игорь Валерьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас.

«Коломойский»: А шо, сильно песня зацепила?

Кошевой: Сильно.

«Коломойский»: А как вы хотели?

Кошевой: Хотели не так сильно.

Также Кошевой спел песню со словами:

«Горіла совість, палала,

Бо заспівав в Кварталі я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne –

Більше ж проблем у нас нема.

В жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На Дельта Банка карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця.

Во ім’я сина і отця

Пресвята погорілиця».

Напомним, что ночью 17 сентября 2019 года в селе Гореничи под Киевом сгорел дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

«Квартал» на это отреагировал концертным номером, в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню «Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала». Номер вызвал большой резонанс в соцсетях и СМИ.

«Квартал» заявил, что «имеет полное право на юмор и сатиру» и продолжит заниматься своим делом, а также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.