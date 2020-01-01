Кошмар российских шовинистов: В Киеве провели факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве на факельное шествие в честь Бандеры вышли около двух тысяч человек. Подобные акции прошли во многих городах Украины.

В Киеве вечером 1 января началось факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения бывшего лидера ОУН Степана Бандеры. Подобные акции украинские националисты проводят ежегодно, передает «Левый Берег».

Как сообщает корреспондент издания, к 18:00 на шествие собралось около двух тысяч человек. Преимущественно это представители «Конгресса украинских националистов», «Свободы», «Тризуба».

По состоянию на 18:30 они начали движение от парка Шевченко по направлению к Майдану Незалежности, где намерены провести вече.

Собравшиеся выкрикивают «Слава Украине», «Слава нации – смерть врагам», «Украина прежде всего» и «Слава Степану Бандере», «Мы – бандеровцы, мы идем». Также они держат портрет бывшего лидера ОУН.

Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Фото с факельного шествия в честь 111-летия Бандеры в Киеве. Пред 1 из 12 След

На акции присутствуют депутаты от националистических партий.

Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.

Перед маршем националистов в Киеве усилили меры безопасности в центре города.

«За порядком во время запланированного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины», – сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ходе шествия, в котором, по данным полиции, принимало участие около 1000 человек, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

«Факельное шествие завершено. В нем приняло участие около 1000 граждан. 250 правоохранителей обеспечивали публичную безопасность и порядок. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», – сообщила пресс-служба столичной полиции.

Ранее во многих украинских городах отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры. Самый массовый митинг по этому поводу состоялся во Львове.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов – председатель провода ОУН-Б.

Бандер был убит по приказу КГБ в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским 15 октября 1959 года.