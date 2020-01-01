Визит госсекретаря США Помпео был отложен

Помпео отложил визит в Украину 3 января. Поездка госсекретаря США в Украину уже раз отменялась.

Визит в Киев госссекретаря США Майка Помпео 3 января не состоится. Он перенесен из-за ситуации в Ираке, сообщил официальный представитель Госдепартамента США 1 января.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия, для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», – говорится в официальном сообщении.

В нем отмечается, что визит Помпео состоится «в ближайшее время».

В декабре американское издание Politico писало о том, что США в январе готовят визит Помпео в Украину для налаживания отношений между странами.

Также 19 декабря о подготовке визита Помпео в Украину сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Месяцем ранее появилась информация о том, что поездка Помпео была запланирована еще в ноябре, но визит был отменен спустя два дня после соответствующего предложения.

30 декабря Помпео подтвердил визит в Украину 3 января.