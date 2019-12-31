Звонок в Кремль: Зеленский поздравил Путина с Новым годом

Во время телефонного разговора между главами двух государств, Зеленский поздравил Путина с Новым годом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с нацлидером Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента России.

«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря», – говорится в сообщении.

Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанный накануне.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», – подчеркивают в сообщении.

Напомним, что 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.