Отставка Тейлора: временно поверенный по делам США прощается с Украиной

Временный поверенный по делам США в Киеве Тейлор записал видеообращение к украинцам в связи со своей отставкой. Место Тейлора займет его заместительница Кристина Квин.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам в связи с уходом в отставку. На записи, обнародованной в Twitter Посольства США, он отметил, что все время его пребывания в Киеве было невероятным.

«Была избрана новая Рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой», – заявил Уильям Тейлор.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Также он отметил прогресс в вопросе мира на Донбассе, телефонные разговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и обмен удерживаемыми лицами.

«Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этой поддержки – внедрение санкций против «Северного потока 2», – подчеркнул он.

Временным поверенным США в Украине после Уильяма Тэйлора станет его заместительница Кристина Квин. Тейлор находился на этой должности с июня 2019.

Тэйлор сам рассказал об этом отвечая недавно на вопросы во время онлайн-трансляции в Facebook.

«Когда я приехал сюда шесть месяцев назад, я знал, что я здесь временно. И моя заместительница Кристина Квин – очень хорошо квалифицирована и готова вести дела дальше. Она будет руководить посольством в течение нескольких месяцев, пока следующий посол не будет назначен и утвержден Сенатом», – сказал Тэйлор.

Спілкування з Вільямом Тейлором 🇺🇦 Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську.🇺🇸 Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Geplaatst door U.S. Embassy Kyiv Ukraine op Maandag 23 december 2019

По его словам, новый постоянный посол США в Украине – очень достойный человек, который с нетерпением ждет приезда в Украину. Его уже готовят к должности.