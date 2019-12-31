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«Никто не назовет вас дебилами»: священник РПЦ напутствует призывников перед присягой

Священник выступавший перед российскими призывниками готовившимися принять присягу, заявил, что больше они не «дебилы».

Священнослужитель Русской православной церкви, выступавший с напутственным словом перед призванными на службу в воинскую часть новобранцами, считает, что никто не сможет назвать их «дебилами». Видео фрагмента выступления священнослужителя опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Виталий Волевой.

«Никто вас больше не сможет назвать дебилом». Поп выступил с напутственным словом перед солдатами ракетных войск стратегического назначения в Московской области. Так себе мотивация для про##а года жизни», – пишет Волевой.

«Никто вас больше не сможет назвать дебилом»Поп выступил с напутственным словом перед солдатами ракетных войск стратегического назначения в Московской областиТак себе мотивация для проёб@ года жизни

Geplaatst door Vitaly Oi op Maandag 30 december 2019

Другие пользователи, комментируя это видео, выразили полную поддержку мнения автора поста с видео выступления священника.

Источник POLITua

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