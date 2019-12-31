Витренко назвал иск к «Газпрому» отвлекающим маневрам для заключения транзитного договора

Витренко считает оправданным отказ от иска к «Газпрому» на $12 млрд. Исковые требования Украины были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает оправданным отказ от иска к «Газпрому» на $12 млрд. Он заявил на своей странице в Facebook, что такое решение было принято в интересах Украины, ведь целью переговоров было подписание контракта на транзит.

«Интересы страны – это продолжение транзита, это получение денег сейчас, а не через год и тем более не за 3-7 лет. Транзит газа – это десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украины. Это экономический рост. Это доходы государственного бюджета. Это геополитика и безопасность. Поэтому нам нужно было продолжение транзита, причем с гарантиями», – написал Витренко.

Витренко пояснил, что исковые требования Украины на 12,2 млрд долл были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита.

«Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти 12,2 миллиарда, только если бы «Газпром» отказался от транзита. А он не отказался. Фактически, как я об этом открыто говорил, с нашей стороны это был экономический стимул для «Газпрома» продолжить транзит», – добавил он.

✍️ Підписали контракт на транзит Я підписав у Відні о 14:30, а голова Газпрому Олексій Міллер ввечері підписав у… Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Maandag 30 december 2019

Как сообщалось, 30 декабря Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет с возможным продолжением еще на 10 лет. По условиям контракта минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.