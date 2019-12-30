В Офисе президента отказались рассматривать петицию против Медведчука

Зеленский отклонил петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины. Подчеркивается, что «материалы для принятия законного решения в Офис президента не поступали».

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении звания заслуженного юриста Украины депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь!» Виктора Медведчука, сообщается пресс-служба президента Украины.

В ответе отмечается, что законодательством предусмотрены два механизма лишение награжденного государственной наградой Украины.

В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда.

Во втором – за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается Советом нацбезопасности по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка или Службы безопасности и вводится в действие указом главы государства.

«Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали», – говорится в ответе Зеленского.

Напомним, 16 декабря электронная петиция за лишение Виктора Медведчука звания «Почетный юрист Украины» набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Петиция была зарегистрирована 25 сентября. Ее автор заявил, что Медведчук недостоин этого звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов. Поэтому он просит отменить соответствующее положение указа №422 от 18 августа 1992 года.