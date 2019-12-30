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В России пожаловались на непростые переговоры с Украиной по газу

В Кремле назвали «непростыми» переговоры по газовому контракту с Украиной. В России осторожны относительно прогнозов заключения нового контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о новом соглашении транзита газа в Европу из России через Украину «непростые», сообщает агентство «ТАСС».

В Кремле также осторожны относительно прогнозов по поводу заключения нового соглашения.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа», – сказал Песков.

По его оценке, работа касательного нового контракта «непростая».

«Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы», – отметил представитель Путина.

Напомним, сегодня, 30 декабря в Вене продолжатся переговоры по газу между Украиной и Россией, которые начались в четверг и шли все выходные. Стороны должны быть подписаны три документа: межоператорское соглашение между «Оператором ГТС Украины» и «Газпромом», договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом».

28 декабря сообщалось, что Кабинет министров согласовал подписание мирового соглашения с российским «Газпромом» в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.