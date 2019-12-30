Жалобы Украины против России в международных судах: необходима новая стратегия

Украина пока не будет подавать новые жалобы против России. Вместо этого планируется создать координационную группу из топовых юристов по существующим делам.

Украина намерена нанять топовых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, чтобы разработать стратегию юридического противостояния с Россией, заявил в интервью министр юстиции Денис Малюськ «РБК-Украина».

Сейчас в Европейском суде по правам человека есть 5 исков Украины против России. По словам Малюськи, пока не планируется подавать новые жалобы против России. Минюст сфокусирован на существующих делах, «потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости».

«Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем», – заявил Малюськ.

«Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. То есть, единого центра координации для юридического противодействия РФ нет. А это, по сути, юридическая война, и она, как и обычная война, требует штаба координации. К сожалению, сейчас этого нет, и мы хотим это изменить. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, «Нафтогаза» и «Приватбанка», – добавил он.

Министр юстиции отметил, что по судебным процессам, которые ведет его ведомство, планов отзывать иски сейчас нет.

Напомним, ранее экс-замглавы МИД Елена Зеркаль призвала срочно предоставить Арбитражному трибуналу все собранные доказательства нарушения Россией международного морского права в Керченском проливе.