Обмен пленными: названы имена удерживаемых в ОРДЛО и не попавших в списки

Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен. Он также рассказал, что кроме официальных тюрем, в «ДНР» есть скрытые.

Освобожденный в результате обмена Василий Савин назвал имена украинцев, которых вместе с ним держали в Макеевской колонии строгого режима, сообщает «Громадське Радіо».

«Там остались прекрасные ребята… Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев… вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствуют, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет) остаются в подвале. Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена их выбросили из списка», – рассказал Савин.

«Когда приезжала типа «омбудсманка «ДНР» Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. «Вы же их видите – говорю ей, – почему не подтверждаете? А она мне: «Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо. А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле Администрации Президента). Воробей Вася. Все они остаются там», – добавил он.

Савин также добавил, что, кроме официальных тюрем, в «ДНР» есть скрытые.

«Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран», – сказал бывший заложник.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернули 76 человек, а наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, – пятеро «беркутовцев», обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также воевавший за «ДНР» бразилец Лусварги.

Вечером освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт «Борисполь», где их встретил президент Владимир Зеленский.