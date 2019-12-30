Транзит газа в Европу: в Вене продолжаются переговоры между Украиной и Россией

В Вене начался пятый день газовых переговоров между Украиной и РФ. Переговоры должны продолжиться сегодня днем.

Сегодня, 30 декабря в Вене продолжатся переговоры по газу между Украиной и Россией, которые начались в четверг и шли все выходные, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские источники.

Вечером, 28 декабря глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщал на своей странице в Facebook, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет – «борьба идет за каждую запятую».

Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську… Geplaatst door Andriy Kobolyev op Zaterdag 28 december 2019

Должны быть подписаны три документа: межоператорское соглашение между «Оператором ГТС Украины» и «Газпромом», договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Вечером 29 декабря «Газпром» заявлял о прибытии в Вену на место встречи партнеров руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов. Ожидалось окончательное согласование пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря.

Кроме того, 28 декабря сообщалось, что Кабинет министров согласовал подписание мирового соглашения с российским «Газпромом» в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

27 декабря «Газпром» также выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который стал на сторону «Нафтогаза» в транзитном споре. Украинская сторона подтвердила погашение долга, а президент Владимир Зеленский назвал это очередной победой.