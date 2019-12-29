Обмен пленными: в заложниках у оккупантов остается еще несколько сотен украинцев

Представительница Украины в ТКГ Лутковская заявляет, что по ее сведениям в плену боевиков остаются еще около 300 украинцев.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев, передает агентство «Укринформ».

«У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи для удерживаемых и выдает соответствующие справки … Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов … Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры», – заявила Лутковская.

Напомним, что глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле «всех на всех».https://politua.org/tags/plennye/

9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.