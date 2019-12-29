После обмена пленными в России настойчиво требуют особого статуса Донбасса

В России назвали обмен «шагом к дальнейшей реализации» Минских соглашений. По мнению Грызлова, теперь Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции.

Обмен удерживаемыми лицами, который в воскресенье провели Украина и так называемые «Л/ДНР», стал новым шагом в выполнении комплекса Минских соглашений, заявил представитель России на переговорах в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает российское агентство «ТАСС».

«Сегодняшнее событие – это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции», – заявил Грызлов.

Грызлов заявил, что украинские власти взяли на себя обязательство не преследовать освобожденных в рамках обмена.

В то же время обмен удерживаемыми Грызлов назвал «проявлением политической воли с обеих сторон».

Напомним, что сегодня состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Фото с обмена пленными. Пред 1 из 44 След

21:43. В киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 76-ю освобожденными из плена боевиков украинцами, передает «Левый Берег» со ссылками на СМИ.

Их встречают президент Владимир Зеленский, сотрудники его Офиса, министр обороны Андрей Загороднюк, родственники освобожденных пленных.

21:27. В киевском аэропорту «Борисполь» ожидают прибытие борта с освобожденными из плена боевиков украинцами.

20:44. Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт.

«Между тем Владимир Зеленский уже в аэропорту «Борисполь». Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями», – сообщает пресс-служба главы государства.

20:24. Под терминал Б аэропорта «Борисполь» приехал министр обороны Андрей Загороднюк, передает корреспондент «Левого Берега» с места события.

Тем временем в Офисе президента сообщили, что борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева.

«Курс на Борисполь, где их будет встречать Президент Украины», – говорится в сообщении.

18:30. В рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

Об этом у КПВВ «Майорское» сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает Громадське.

По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

«Пока не окончательно, штаб пока считает», – сказала Лутковская.

Сивохо также сообщил, что четыре человека решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

18:08. Несколько автобусов с родственниками и близкими украинцев, освобожденных 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ, поехали в аэропорт «Борисполь», куда должны доставить освобожденных.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Встречающие освобожденных из плена сели в автобусы у Мистецького Арсенала в Киеве.

17:00. Стали известны имена еще восьми военных, вернувшихся в Украину в рамках обмена.

Это Богдан Пантюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Дуванов, Александр Геймур.

Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что некоторые из них годами удерживались в плену.

«Благодарна всем, кто приложил невероятные усилия для того, чтобы процесс взаимного освобождения состоялся. Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются его люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки», – написала Денисова.

Она также добавила, что работа по дальнейшему освобождению наших граждан из плена РФ и боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР» продолжается.

16:04. Офис президента заявил о завершении обмена удерживаемых лиц. «76 наших – в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже», – заявили у президента.

15:50. «РБК-Украина» пишет о завершении обмена на территории Горловки. Официального подтверждения этой информации ни от Офиса президента, ни от Людмилы Денисовой нет. Также не известны точные цифры.

«Омбудсмен по правам человека ДНР» Морозова сообщила, что на оккупированную часть Донецкой области вернулись 60 человек, в Украину – 52 пленных украинца.

15:34. В рамках обмена осужденных на удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса украинских пленных той стороне передан бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Об этом hromadske сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин.

2 мая 2019 суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 31 июля этот приговор вступил в силу.

Также, вместе с Лусварги, передан еще ряд клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслан Гаджиев, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергей Долженков;россиянин Олега Доронин, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы; украинка Дарья Мастикашева, подозреваемая в государственной измене.

Рыбин подтвердил и состоявшийся обмен беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

15:15. ОП обнародовал фотографии первого обеда освобожденных украинцев.

14:10. Обмен на украинцев, которые удерживаются «ДНР» будет происходить на территории оккупированной Горловки. Прибытие всех освобожденных украинцев ожидается в 20:00 в аэропорту «Борисполь».

14:00. «РБК-Украина» со ссылкой на росСМИ сообщает, что в рамках обмена «ЛНР» переданы 63 человека, которые находились на территории Украины.

13:24 Офис президента подтвердил освобождение 25 украинцев, сообщает «РБК-Украина».

13:08 Появился предварительный список пленных, которых «ЛНР» должна передать Украине.

1. Эдуард Алоян

2. Виктория Воронина

3. Татьяна Горбулич

4. Владимир Данильченко

5. Юрий Евтушок

6. Іван Деев

7. Валентина Еременко

8. Сергей Иванчук

9. Роман Коркишко

10. Иван Катышев

11. Анастасия Мухина

12. Денис Олейник

13.Александр Пауков

14. Денис Сигацкий

15. Валерий Семенов

16. Анатолий Семеренко

17. Елена Сорокина

18. Валерий Тарасюк

19. Роман Фурсов

20. Андрей Яровой

21. Иванов

22. Кучин

23. Завадский

24. Ульянов

25. Александр Данильченко

12:51. Украинской стороне передали четырех граждан Украины – это военные Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов. По словам Людмилы Денисовой, они длительное время находились в плену боевиков на Донбассе.

12:09. Из автобуса, в котором привезли пленных из Луганска, выпустили 25 украинцев. Они зашли в палатку, где так называемый обмудсмен «ЛНР» Ольга Кобцева спросила их, хочет ли кто-то остаться в Луганске. Никто не ответил.

11:50. По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 украинцев. Однако количество лиц может меняться, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах», – написала Денисова на своем Telegram-канале.

После того, как украинцы переоденутся, начнется процесс верификации.

11:45. Во время обмена между Украиной и ОРДЛО, произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего удерживаемых, передает агентство «УНН».

«При въезде на территорию КПВВ «Майорское» один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ», – говорится в сообщении.

11:15. Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила начало процесса взаимного освобождения.

«На месте события находится мой представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР», – написала она в своем телеграм-канале.

11:00. Как пишет «Интерфакс», автобусы с обмениваемыми лицами со стороны «Л/ДНР» заехали на КПП «Майорск», где будет проводиться обмен.

Так называемый омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова сообщила, что первой удерживаемых Украине передаст «ЛНР».

«Если все пройдет успешно, то следующей будет меняться «ДНР», – заявила она.

По словам представительницы боевиков, «ДНР» готовы отдать Украине 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Ранее сообщалось, что 14 человек не захотели участвовать в обмене удерживаемыми между Украиной и боевиками и отказались возвращаться на неподконтрольную Украине территорию.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, – пятеро «беркутовцев», обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни.