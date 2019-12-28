Крах России не отменяется, но откладывается: прогноз политэмигранта

Россию ожидают непростые времена в связи прогнозируемым мировым системным кризисом, к которому Кремль смог подготовиться. Негативные явления проявят себя в России в момент, когда остальной мир уже начнет выходить из кризиса.

Несмотря на все перипетии мировой и российской политики, Кремль и лично нацлидер России Владимир Путин существенно укрепили свою власть и позиции в России и на мировой арене. Несмотря на то, что процесс распада Российской Федерации неминуем, в ближайшие годы ожидать серьезных потрясений на 1/8 части суши не следует, считает редактор «POLITua», российский политэмигрант и публицист Олег Шро, опубликовавший обзор итогов уходящего года и прогноз на будущее на своей странице в Facebook.

«Следует подчеркнуть, что за последние два года Кремль существенно укрепил свои позиции. Это касается как ситуации внутри страны, так и внешнеполитической обстановки. Общий баланс уже в пользу Путина, к сожалению», – пишет эксперт.

Шро отмечает, что оппозиция в России выполнила основную задачу, «поставленную перед ней Кремлем» – показать «адекватность федеральных властей, на фоне полной неадекватности самой оппозиции».

«В этом плане Кремль тоже может оставаться спокойным в ближайшем будущем», – пишет Шро.

Однако, эксперт считает, что неминуемо продолжатся процессы распада России по территориальному признаку. В настоящее время, отмечает Шро, эти процессы будут протекать в очень вялотекущем режиме. Как считает эксперт, это во многом объясняется позицией региональных элит, которым «важно оставаться солидарными с федеральными коллегами».

«Это вопрос их выживания. Все дело в очень низком уровне доверия в обществе к властям», – подчеркнул Шро.

«Это оборотная сторона нынешней жесткой централизации и отсутствия реальных альтернатив. После падения федеральных властей – неминуем жестокий кровавый хаос. И дело даже не в отсутствии идей о будущем государственном, политическом, общественном устройстве всей этой территории на 1/8 части суши, дело в отсутствии силм способных завоевать общественное доверие, хотя бы даже в виде «неизбежного зла», – уточнил о.

Способствует этому, во-первых, то обстоятельство, что протесты в России сильно локализовались, на сегодняшний день свелись фактически исключительно к Москве. Во-вторых, что более важно, в условиях низкого уровня общественного доверия, Россия в целом неспособна к солидарным действиям.

Повлияет также то обстоятельство, что больше половины населения России – «физически зависимые от федеральной власти». В этом плане, считает эксперт, у этого населения нет других альтернатив, кроме как быть лояльным в отношении путинского режима.

«Фактически если федеральная власть падет – эти люди обречены на вымирание, и они это знают. Для создания альтернатив, которые позволили бы этим людям выжить в случае такого государственного краха, – нужно время, а время было потрачено на прогулки с шариками…», – подчеркнул Шро.

Эксперт указывает и на существующие на локальном общественном уровне межрегиональные конфликты, которые препятствуют вообще какому-либо общественно-политическому диалогу в России. В таких условиях становится невозможным заключение «общественного договора в рамках всей Российской Федерации, а иногда и даже в рамках самих регионов».

Сейчас подводят итоги года. Давайте тезисно разберем основные моменты.1. Следует подчеркнуть, что за последние два… Geplaatst door Oleg Ivanovich Shro op Vrijdag 27 december 2019

«Можно сказать, что перед нами фактически прообраз будущих межрегиональных, а в перспективе и межгосударственных конфликтов, которые обязательно в ближайшие десятилетия приобретут форму кровавых войн. Соответственно, дело только за «спусковым крючком» – таким событием, которое всколыхнет локальные общества на местах в регионах и позволит вылиться всей накопившейся ярости», – пишет Шро.

«Подчеркну, что жесткая централизация власти и накопленная ныне федеральными властями «подушка безопасности» позволит путинскому режиму выстоять против волны кризисных явлений в первые годы…», – подытожил Шро.