Избавляясь от токсичного Кабмина: новым премьером станет глава «Нафтогаза» Витренко

Появилась информация, что у Зеленского рассматривают кандидатуру Витренко на пост премьер-министра Украины. Это назначение лоббирует олигарх Коломойский.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назван вероятным новым премьер-министром Украины, сообщил на своей странице в Facebook скандально известный народный депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Богославец.

«Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко – наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Украины», – пишет в своем сообщении нардеп.

К данному назначению, по словам Богославца имеет прямое отношение олигарх Игорь Коломойский, лоббирующий кандидатуру Витренко перед Зеленским.

«Есть информация о том, что его кандидатура уже согласована с Владимиром Зеленским, его назначение грамотно лоббирует Игорь Коломойский, сама фигура Витренко на посту премьера является наиболее компромиссным вариантом как для крупных финансово-промышленных групп внутри Украины, так и для представителей международного финансового капитала», – отмечает Богославец.

⚡️Юрій Вітренко може стати новим прем'єр-міністром України. Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко – найбільш… Geplaatst door Mikola Bogoslavets op Vrijdag 27 december 2019

Раскрыл нардеп и ближайшее будущее нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука. Для Зеленского нынешний состав Кабинета министрав стал токсичным из-за провалов в проводимой политике.

«Решение по Алексею Гончарук принято – Кабмин отправят в отставку в начале 2020 года, основная причина заключается в том, что Гончарук тянет вниз рейтинг Зеленского и Слуги народа», – подытожил Богославец.